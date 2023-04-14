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Финляндия продолжит возведение ограждения на границе с Россией

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Пограничные службы Финляндии подтвердили намерение продолжить постройку заграждения на границе с Россией.

Ранее на эти цели было выделено 139 миллионов евро из бюджета Финляндии. В феврале также появилась информация, что постройка начнётся в районе пограничного перехода Иматра – Светогорск.

«Уровень затрат, достигнутый в ходе публичных торгов по пилотному проекту, оказался значительно ниже бюджета проекта. Однако на основании этого нельзя делать прямых выводов о предстоящем уровне затрат, поскольку некоторые из целевых участков расположены в районах, куда добраться значительно сложнее», – заявил руководитель проекта Исмо Курки.

Согласно планам, пилотный участок ограждения будет готов уже к июню. А к августу-ноябрю Финляндия планирует провести пилотный вариант дороги для пересечения заболоченных территорий у пограничного пункта Салла в Лапландии.

«В конце 2023 года начнется реализация целей на пограничных пунктах и близлежащих территориях. Общая протяженность составит около 75 километров», – рассказали пограничники.

Как сообщили в МВД Финляндии, подобное ограждение должно предотвратить незаконное проникновение на территорию страны, а также помочь в обнаружении нарушителей. Согласно планам, ограждение должно будет покрыть около 15% российской границы и будет расположено в наиболее важных местах для пограничного контроля.

Ранее в посольство Финляндии в Москве прислали письма с белым порошком.

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