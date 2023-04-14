Байден: в США ограничили распространение секретной информации

"Я отдал распоряжение нашему военному и разведывательному сообществу сделать шаги, чтобы укрепить безопасность "чувствительной" информации и ограничить ее распространение, и наша команда, отвечающая за национальную безопасность, тесно координирует действия с партнерами и союзниками", - отмечается в документе.