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57 минут назад

СК Армении предъявил обвинение женщине, бросившей зонт в Пашиняна

ТАСС

Обвинение предъявлено женщине, бросившей зонт в премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его поездки в Вайоцдзорскую область. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

СК Армении предъявил обвинение бросившей зонт в Пашиняна женщине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"47-летней женщине предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении должностного лица". В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Женщине грозит от двух до пяти лет тюремного заключения", - сказал Абрамян.

Армянские СМИ в понедельник, 10 апреля, сообщили, что во время встречи Пашиняна с жителями одного из сел Вайоцдзорской области, в него бросили зонтик, служба безопасности задержала женщину.

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