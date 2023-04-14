СК Армении предъявил обвинение бросившей зонт в Пашиняна женщине

Обвинение предъявлено женщине, бросившей зонт в премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его поездки в Вайоцдзорскую область. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.