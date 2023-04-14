Во Франции повысили пенсионный возраст

Конституционный суд Франции одобрил повышение пенсионного возраста до 64 лет. Об этом пишет газета Le Figaro.

«Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую повышение пенсионного возраста до 64 лет», — передает французский телеканал.

Отмечается, что суд отклонил остальные пункты законопроекта, в частности не был утвержден пункт о введении штрафов для организаций и предприятий, отказывающих в трудоустройстве гражданам старше 55 лет.