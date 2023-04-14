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МИД Турции вызвал посла Дании после провокации против Корана и турецкого флага

МИД Турции вызвал посла Дании после провокации против Корана и турецкого флага, ему выразили протест, сообщили РИА Новости в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Турции вызвали посла Дании из-за акций в отношении Корана
© globallookpress.com

«Мы осуждаем отвратительное нападение на нашу священную книгу, Священный Коран, и наш славный флаг в Дании сегодня», — сказали агентству в МИД.

Несмотря на все предупреждения Анкары, недопустимо, что «эти отвратительные нападения допускаются под прикрытием свободы слова», добавили там.

«Наша позиция по этому вопросу была доведена до посла Дании в Анкаре, который был вызван в министерство», — говорится в заявили МИД.

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