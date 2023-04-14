В европейской стране одобрили эвтаназию для детей до 12 лет

Правительство Нидерландов одобрило проведение эвтаназии для детей в возрасте до 12 лет, если те имеют неизлечимое заболевание, которое причиняет невыносимые страдания. Об этом сообщает ТАСС.

В данный момент протокол об эвтаназии в Нидерландах распространяется на неизлечимо больных детей возрастом до одного года. Больные старше 12 лет имеют право на эвтаназию в соответствии с общими правилами. Таким образом, до сегодняшнего дня группа в возрасте от 1 года до 12 лет не охватывалась правилами о добровольном уходе из жизни.