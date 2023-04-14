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CNN: обвиняемый в утечке документов обеспечивал работу сети спецсвязи

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Обвиняемый в утечках секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра занимался обеспечением работы сети спецсвязи, которая использовалась для распространения секретных документов, поэтому имел необходимый допуск. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны США.

CNN: обвиняемый в утечке документов обеспечивал работу сети спецсвязи
© соцсети

Служебные обязанности Тейшейры не предусматривали работу с секретными документами или их подготовку и передачу более высокопоставленным офицерам. Он числился в подразделении кибертранспортных систем и отвечал за нормальную работу сети спецсвязи, по которой эти документы распространялись. На случай, если в процессе этой работы Тейшейра увидел бы секретные документы, ему был предоставлен допуск с соответствующему уровню секретности. Военнослужащий использовал эту возможность, чтобы скачивать интересовавшие его брифинги и доклады.

Ранее сообщалось, что 21-летний Тейшейра поступил на службу в Национальную гвардию в 2019 году, а в 2021 году уже получил допуск к документам под грифом "совершенно секретно". С таким допуском он мог не только скачивать документы, но и забирать их домой, где и фотографировал.

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