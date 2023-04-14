$81.50-0.1790.16+0.16
52 минуты назад

Премьер Украины обсудил восстановление страны с главой Минтранса США

Lenta.ru

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром транспорта США Питером Буттиджичем. Об этом глава укрианского правительства сообщил в своем Telegram-канале.

Премьер Украины обсудил восстановление страны с главой Минтранса США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, на встрече с главой Минтранса Соединенных Штатов он обсудил восстановление критической инфраструктуры Украины, а также развитие логистических маршрутов на западном направлении. При этом Шмыгаль указал на планы Киева по внедрению концессии для привлечения частных компаний.

Премьер также заявил, что обсудил усиление экономической состоятельности с министром торговли США Джиной Раймондо, сосредоточив внимание на программах поддержки малого и среднего бизнеса, развитии переработки и логистики и призвав главу американского ведомства ввести санкции против ядерной отрасли России.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В ходе него стороны обсудили оборонные потребности республики и усиление поддержки Киева.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Минтранс РФ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий