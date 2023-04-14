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47 минут назад

Голландское правительство одобрило эвтаназию для детей в возрасте до 12 лет

Говорит Москва

Речь идёт о пациентах, испытывающих невыносимые страдания и не имеющих шансов на выздоровление.

В Нидерландах одобрили эвтаназию для детей до 12 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Информация об этом содержится в документе, который министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Гёйперс направил национальному парламенту.

В настоящее время специальный протокол по эвтаназии распространяется на неизлечимо больных детей в возрасте до одного года. Пациенты старше 12 лет могут принимать решение о добровольном уходе из жизни в соответствии с общими правилами. При этом возрастная группа от одного года до 12 лет была не охвачена, пишет ТАСС. Предполагается, что после внесения необходимых законодательных изменений протокол будет распространяться и на неё.

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