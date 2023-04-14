В Нидерландах одобрили эвтаназию для детей до 12 лет

В настоящее время специальный протокол по эвтаназии распространяется на неизлечимо больных детей в возрасте до одного года. Пациенты старше 12 лет могут принимать решение о добровольном уходе из жизни в соответствии с общими правилами. При этом возрастная группа от одного года до 12 лет была не охвачена, пишет ТАСС. Предполагается, что после внесения необходимых законодательных изменений протокол будет распространяться и на неё.