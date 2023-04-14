Появились новые данные о подозреваемом в сливе документов Пентагона

Подозреваемый в утечке документов Пентагона, 21-летний Джек Тейшейра был патриотом США и служил в армии. The Washington Post приводит биографию подозреваемого, ссылаясь на официальные данные и слова людей, знавших Тейшейру.

«Патриотическое рвение оказалось обычным явлением для 21-летнего летчика 1-го класса Джека Тейшейры, который пошел по стопам многочисленных членов семьи, уйдя служить в армию», — передает The Washington Post. Как пишет издание, Тейшейра в армии был назначен управлять и устранять неполадки в компьютерах и системах связи 102-го разведывательного крыла на базе ВВС Национальной гвардии «Отис».

Служба военного началась осенью 2022 года. Он был относительно неопытен, но уже имел доступ к строго засекреченной военной разведке через компьютерную сеть министерства обороны, известную как «Объединенная всемирная разведывательная система связи». Система, указывает газета, позволяла подозреваемому распечатывать любые секретные документы.

Подозреваемый активно участвовал в обсуждении мировых конфликтов в каналах геймерского компьютерного приложения Discord. Друг Тейшейры рассказал, что тот начал делиться секретными документами еще в феврале 2022 года. Обмен документами, по словам знакомых подозреваемого, имел цель обучить политике людей, которым он доверял и считал своими друзьями.

Тейшейра не стремился подорвать национальную безопасность, но надеялся научить преимущественно молодых участников своего сервера «лучшему взгляду на проблему единственным доступным ему способом», сказал его друг. «Он любил Америку, но просто не был уверен в ее будущем», — сказал он. Другие участники сервера поделились с The Washington Post видео, на котором молодой человек выкрикивал расистские и антисемитские оскорбления. По словам пользователей, подозреваемый часто ссылался на правительственные рейды США в Техасе, Айдахо и Вако (Рейды Палмера, серия силовых акций правительством США, предпринятых против радикальных левых анархистов в 1918—1921 годах — прим. URA.RU).

Также, по словам пользователей, Тейшейра посвятил название своего Discord-сервера гей-мему, появившемуся из порно-видео. Однако, утверждает друг подозреваемого, было трудно понять его истинные взгляды и ориентацию, учитывая постоянную иронию со стороны подозреваемого. По словам друга, он хотел угодить другим пользователям сервера, используя расистские высказывания. Кроме того, он был довольно-таки консервативным католиком и увлекался оружием. Тейшейра просто доверился не тем людям, отмечает его друг.

Семья Тейшейры изначально не смогла поверить в обвинение сына. Они указывают, что это противоречит его военной службе. Кроме того, юноша жил в военной семье. Его отчим — военный летчик, ушедший в отставку после 34-летней карьеры в ВВС США, а мать в течение многих лет работала в некоммерческих организациях, поддерживающих ветеранов.

Незадолго до обвинения Тейшейра выложил в свой игровой профиль Steam изображение человека с вырезом на голове, держащего в руках винтовку. Под фотографией он написал: «Остерегайтесь тихого человека. Пока другие говорят, он наблюдал. И пока другие действуют, он планирует. И когда они наконец отдыхают… он наносит удар».

13 апреля стало известно, кто слил секретные данные Пентагона. По сообщениям СМИ, это был 21-летний Джек Тейшейра. Позже ФБР арестовало молодого человека, передает RT. В заявлении бюро сообщается, что были проведены санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон.

Сотрудники американских правоохранительных органов задержали гражданина США, подозреваемого в организации утечки секретных материалов Пентагона. Информацию об этом подтвердил министр юстиции – генеральный прокурор государства Меррик Гарленд.

"Сегодня министерство юстиции США арестовало Джека Дагласа Тейшейру в связи с расследованием, которое касается несанкционированного выноса, сохранения и распространения засекреченной информации по национальной обороне", – цитирует его ТАСС.

По словам Гарленда, агенты ФБР задержали Тейшейру во второй половине дня без каких-либо происшествий.

Ранее СМИ стало известно, что задержание подозреваемого произошло в жилом доме в Норт-Дайтон, штат Массачусетс.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что утечка в Сеть секретных материалов стала результатом преднамеренных действий. По его словам, на данный момент ведомство оценивает масштабы инцидента и потенциального ущерба от этих действий.

Первое заседание суда по делу об утечке в сеть секретных документов Пентагона пройдет 14 апреля в Бостоне, штат Массачусетс, перед судом предстанет 21-летний военнослужащий Национальной гвардии Джек Тейшейра, сообщает телеканал CNN.

Точное время заседания объявят позднее. Ожидается, что суд примет решение о передаче дела на рассмотрение в Вашингтон.

СМИ сообщает, что Тейшейра поступил на службу в Нацгвардию в сентябре 2019 года, в подразделение Cyber Transport Systems. В обязанности специалистов этого подразделения входит контроль за тем, чтобы «обширная глобальная коммуникационная сеть» работала корректно. Он также имеет звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, третье в табели о рангах этого вида вооруженных сил.

Согласно послужному списку, Тейшейра награжден медалью за заслуги перед ВВС.

Арестованному в связи с утечкой документов Пентагона Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение в изъятии, хранении и передаче секретной информации.

Он, как следует из хода заседания суда в Бостоне, оставлен под стражей как минимум до следующего судебного заседания 19 апреля. На нем, как ожидается, обвиняемому выберут меру пресечения, передает РИА Новости.

Подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейре может грозить приговор в виде десятков лет тюремного срока. Об этом сообщает The New York Times.

Издание сообщает, что военнослужащего, предположительно, обвинят в нарушении так называемого закона о шпионаже, который предусматривает ответственность за несанкционированное изъятие, хранение и передачу секретных документов, имеющих отношение к национальной обороне Штатов.

Отмечается, что по каждому появившемуся в Сети документу Пентагона, вероятно, будет предусмотрено отдельное обвинение. Причем по каждому пункту Тейшейре грозит лишение свободы до десяти лет.

Ранее сообщалось, что американское Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона. Информацию об этом позже подтвердил министр юстиции – генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Медиаресурс Республиканской партии США Fox News сообщил, что арест 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии ВВС США Джека Тейшейры по подозрению в организации утечек секретных документов США вызвал возмущение общественности, поскольку предоставление такого высокого уровня доступа столь юному служащему свидетельствует о «вопиющей некомпетентности».

«Это предательство. Сам факт того, что 21-летний ребенок может раскрыть наши источники и методы ведения шпионажа, а также то, что мы проникли в Народно-освободительную армию Китая, а также то, что, по-видимому, мы раскрыли тот факт, что знаем, что у них есть новая гиперзвуковая ракета, которая может достичь Соединенных Штатов, а также то, что они разоблачили наше проникновение в Министерство обороны России, что может повлиять на войну в Украине. Все это — вопиющая некомпетентность», — заявил спичрайтер экс-президента Джорджа Буша Марк Тиссен.

Тиссен отметил, что утечку организовал «какой-то ребенок, который пытался похвастаться перед своими друзьями в игровом чате», что повлияло на безопасность США на глобальном уровне, и особенно удручает то, что у него не было идейных оснований для этого, как, например, у Эдварда Сноудена.

Военнослужащего Национальной гвардии США, 21-летнего Джека Тейшейру, подозреваемого в «сливе» секретных документов Пентагона по Украине, могли использовать спецслужбы, причем даже без его ведома. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, эта «игра» могла быть затеяна, чтобы доказать несостоятельность действующей власти в Соединенных Штатах.

«Сделать такой массив данных доступным для молодого военнослужащего спецслужбы Штатов могли намеренно. А затем использовать его в своей игре по доказательству несостоятельности действующей американской администрации. При этом молодой человек, скорее всего, был абсолютно убежден, что сам раздобыл эту информацию», — полагает Артамонов.

Он также обратил внимание, что секретные данные публикуются еще с начала прошлого года, но серьезный резонанс вызвали только сейчас, что может свидетельствовать о намеренном и продуманном сценарии американских спецслужб.

Утечка документов Пентагона может быть неслучайной и иметь под собой цель дестабилизации общества в РФ. Такое мнение в беседе с радио КП озвучил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Он отметил, что утечки американских "секретных" документов в последнее время участились, что выглядит подозрительно.

"Первой причиной, на мой взгляд, является довольно острая политическая борьба, которая сейчас разворачивается в Штатах. Партия демократов, находящаяся у власти, поступила довольно жестко с представителем республиканцев (бывшим президентом США. – Прим. ред.) Дональдом Трампом", – сказал специалист.

Другая причина, считает Кошкин, заключается в желании Штатов дестабилизировать общественное мнение в России, разрушив таким образом страну изнутри.

Москва ставит под сомнение данные утечки документов из Пентагона, но все же внимательно изучит их, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У него спросили, есть ли у российской стороны претензии к задержанному военнослужащему ВВС национальной гвардии США Джеку Дагласу Тейшейре, который, по данным Вашингтона, публиковал секретные документы Пентагона.

«Это, скорее, забота американских специальных служб», – сказал Песков, передает ТАСС.

Заботой России является анализ этих данных, Москва по-прежнему ставит их достоверность под сомнение, но будет их изучать.