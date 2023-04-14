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В Финляндии приступили к подготовке 75-километрового основного забора на границе с РФ

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Хельсинки положительно оценили ход строительства забора на опытном трехкилометровом участке границы с Россией и приступили к разработке плана по возведению первого основного 75-километрового участка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пограничную службу.

В Финляндии начали готовить план строительства забора в 75 км на границе с РФ
© m24.ru

По словам начальника технического отдела штаба пограничной охраны, бригадного генерала Яри Толппанена, испытания тестового забора продемонстрировали реалистичность графика строительства и процесса принятия решений.

Он рассказал, что на следующем этапе специалисты возведут в общей сложности около 75 километров пограничных ограждений и контрольно-пропускные пункты. Тендерный процесс первого основного участка границы стартует в 2023 году. Специалисты удалят там деревья, а дорогу, ограждение и системы управления построят в течение 2024–2025 годов.

Из этого следует, что уже весной 2024-го стартует фактическое строительство первого участка забора протяженностью 75 километров, заявил Толппанен. Он отметил, что большая часть всего пограничного ограждения растянется на юго-востоке страны. Там существует риск масштабной нелегальной иммиграции. По словам бригадного генерала, участки могут возвести в том числе в более северных и менее приоритетных пунктах пересечения границы.

Толппанен подчеркнул, что Финляндия должна быть готова справиться с вероятной нелегальной иммиграцией. В связи с этим и строится такой барьер, отметил он. Общая протяженность ограждения составит примерно 200 километров, что составляет около 15% от всей длины финляндско-российской границы. Его стоимость оценивается в 380 миллионов евро.

В конце февраля стало известно, что Хельсинки приступили к строительству ограждения на границе с российской стороной. Работы стартовали с удаления деревьев по обе стороны пограничного пункта Иматра. Там стали возводить трехкилометровый участок, чтобы проверить забор на прочность: выдержит ли он морозы, снеговые нагрузки и значительное количество людей.

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