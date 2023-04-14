Чехия потратила $1,5 млрд на украинских беженцев с начала СВО

Расходы на украинских беженцев в Чехии с начала спецоперации РФ составили 33,5 миллиарда крон ($1,5 миллиарда), сообщает РИА Новости со ссылкой на чешский Минфин.

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По данным министерства, 23,4 миллиарда крон из этой суммы были выделены из бюджета.

В министерстве заявили, что в настоящее время около 100 тысяч беженцев трудоустроены, поэтому большая часть средств вернется в экономику в форме налогов.

Больше всего Минфин потратил на социальные выплаты (11,1 миллиарда крон), медуслуги (5,6 миллиарда крон) и субсидии на поиск жилья (6,8 миллиарда крон). В прошлом году Чехия получила €400 млн гранта на содержание беженцев от банка развития Совета Европы и €600 млн инвестиционного банка Европы.

Ранее газета El Pais писала, что украинские беженцы остались без обещанных властями Испании средств.