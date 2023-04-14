Пользователи Discord посчитали утекшие документы Пентагона ненастоящими

Пользователи сервера на Discord, где были опубликованы секретные документы Пентагона, считали их ненастоящими. Об этом ABC рассказал один из его администраторов.

© WIkipedia

По его словам, все пользователи сервиса «думали, что они были ненастоящими». Того же мнения придерживались и его администраторы, считая, что они «ненастоящие, уже слитые ранее или и то и другое сразу».

Собеседник телеканала не исключил, что на сервере могли быть пользователи с ультраправыми или расистскими взглядами, однако в таких чатах сложно отличить искренние сообщения от иронии.

Напомним, что Пентагон расследует утечку в интернет секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск и планы Вашингтона и стран НАТО по их укреплению. Указывалось, что раскрытыми могли оказаться более 100 бумаг. Ущерб от произошедшего оценили как значительный. При этом на данный момент Вашингтон отказывается подтверждать подлинность опубликованных материалов.

Ранее по делу об утечке секретных документов арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейра, поскольку он являлся лидером группы Thug Shaker Central на платформе Discord, куда сведения были слиты первоначально.