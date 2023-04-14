Президент Литвы наложил вето на закон о запретах для граждан России

Президент Литвы Гитанас Науседа ввёл вето на принятый парламентом закон, который устанавливал ряд ограничений для граждан России и Беларуси . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу литовского президента.

«С точки зрения национальной безопасности нет никаких оснований по-разному трактовать граждан России и Белоруссии. Обе эти страны в равной мере угрожают не только своим соседям, но и Европе в целом», – прокомментировал ситуацию Науседа.

Отмечается, что закон вводил запрет на покупку недвижимости в Литве для россиян, а также приостанавливал рассмотрение выдачи видов на жительство. Первоначально такие же ограничения должны были вводится против граждан Беларуси, но позже парламент отказался от такой инициативы.