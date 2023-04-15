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Пекин назвали ареной противостояния взглядов ФРГ и Китая на мировую политику

Пекин стал ареной противостояния взглядов Германии и Китая на мировую политику, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Пекин назвали ареной противостояния взглядов ФРГ и Китая на мировую политику
© lenta.ru

Аналитики оценили переговоры главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок и ее китайского коллеги Цинь Гана, которые прошли в Пекине. По их словам, контраст между заявлениями министров был очень сильным. Эксперты назвали встречу ареной противостояния взглядов ФРГ и Китая на мировую политику.

Бербок во время визита в китайскую столицу осудила руководство страны, затронула события вокруг Тайваня и не упустила из виду положение уйгурского меньшинства. При этом глава МИД КНР призвал сохранить трезвость и здравомыслие во «избежание исторических трагедий».

Ранее Бербок заявила, что возможная война Китая и Тайваня станет худшим сценарием для всего мира и будет иметь катастрофические последствия.

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