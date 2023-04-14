Президент Литвы наложил вето на закон о запретах для граждан России

«С точки зрения национальной безопасности нет никаких оснований по-разному трактовать граждан России и Белоруссии. Обе эти страны в равной мере угрожают не только своим соседям, но и Европе в целом», — заявил Насуеда и отправил законопроект на доработку в парламент.

Ранее литовский журналист Довидас Панцеровас поделился архивными документами, из которых следует, что Науседа вступил в КПСС в 1988 году. При этом глава республики не упоминал этот факт своей биографии на выборах президента. Позже Науседа назвал это ошибкой молодости.