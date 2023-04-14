Умер французский актер Морис Сарразен

В Люшоне скончался Морис Сарразен, французский актер, режиссер и педагог, писатель, профессор.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Некролог "титана тулузской сцены" публикует Ladepeche. Уход Сарразена подтвердили его коллеги. И хотя артисту месяц назад исполнилось 98 лет, смерть Сарразена, по их словам, стала для всех шоком - не были они к такому готовы.

Морис Сарразен родился 18 марта 1925 года в Тулузе. Учился на юридическом факультете и в городской консерватории. После все бросил и уехал за друзьями-актерами в Париж, но, "не найдя себя", вернулся вскоре домой.