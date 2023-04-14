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30 минут назад

Вучич: Сербия не будет поставлять оружие России и Украине

Алиса Селезнёва

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что его страна никогда не отправит «ни одной пули ни на Украину, ни в Россию». Его слова приводит ТАСС.

Вучич: Сербия не будет поставлять оружие России и Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о поставках оружия в зоны конфликтов.

«Я хочу укрепить нашу армию и нашу военную промышленность. Но ни одну пулю мы никогда не отправим ни на Украину, ни в Россию», — подчеркнул Александр Вучич.

Сегодня министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своей германской коллегой Анналеной Бербок также заявил о том, что Китай не намерен продавать вооружения какой-либо стороне конфликта на Украине и будет следить за экспортом товаров двойного назначения.

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После начала спецоперации западные страны ввели масштабные антироссийские санкции и начали поставки оружия на Украину.

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