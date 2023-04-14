Вучич: Сербия не будет поставлять оружие России и Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что его страна никогда не отправит «ни одной пули ни на Украину, ни в Россию». Его слова приводит ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о поставках оружия в зоны конфликтов.

«Я хочу укрепить нашу армию и нашу военную промышленность. Но ни одну пулю мы никогда не отправим ни на Украину, ни в Россию», — подчеркнул Александр Вучич.

Сегодня министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своей германской коллегой Анналеной Бербок также заявил о том, что Китай не намерен продавать вооружения какой-либо стороне конфликта на Украине и будет следить за экспортом товаров двойного назначения.