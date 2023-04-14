Вучич: Сербия не будет поставлять оружие России и Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что его страна никогда не отправит «ни одной пули ни на Украину, ни в Россию». Его слова приводит ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов о поставках оружия в зоны конфликтов.
«Я хочу укрепить нашу армию и нашу военную промышленность. Но ни одну пулю мы никогда не отправим ни на Украину, ни в Россию», — подчеркнул Александр Вучич.
Сегодня министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своей германской коллегой Анналеной Бербок также заявил о том, что Китай не намерен продавать вооружения какой-либо стороне конфликта на Украине и будет следить за экспортом товаров двойного назначения.
На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После начала спецоперации западные страны ввели масштабные антироссийские санкции и начали поставки оружия на Украину.