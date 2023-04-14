Литва вручила Белоруссии ноту в связи с нарушением границы

Литва вручила Белоруссии ноту протеста в связи с нарушением своей государственной границы должностным лицом соседней страны. Об этом в пятницу сообщил МИД балтийской республики.

"В министерство был вызван представитель посольства Белоруссии, которому вручена нота протеста с требованием разъяснений и недопущения подобных инцидентов", - говорится в сообщении.

Согласно информации Службы охраны госграницы при МВД Литвы, в среду при патрулировании границы в Швенчёнском районе группой белорусских пограничников один из них пересек границу балтийской республики, войдя на несколько секунд примерно на метр на литовскую территорию.