Норвегия обвинила высланных российских дипломатов в шпионаже

Полиция безопасности Норвегии обвинила в шпионаже 15 российских дипломатов, которые были признаны персонами нон грата 13 апреля. Об этом сообщает Reuters.

По данным ведомства, сотрудники российского посольства пытались завербовать информаторов, провести радиоразведку и приобрести передовые технологии. Норвежские правоохранители утверждают, что дипломаты сотрудничали со Службой внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Постоянное сокращение числа сотрудников разведки, действующих под дипломатическим прикрытием снижает угрозу безопасности Норвегии», — заявила глава норвежской полиции безопасности Ингер Хаугланд.