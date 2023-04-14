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Норвегия обвинила высланных российских дипломатов в шпионаже

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Полиция безопасности Норвегии обвинила в шпионаже 15 российских дипломатов, которые были признаны персонами нон грата 13 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Норвегия обвинила высланных российских дипломатов в шпионаже
© РИА Новости

По данным ведомства, сотрудники российского посольства пытались завербовать информаторов, провести радиоразведку и приобрести передовые технологии. Норвежские правоохранители утверждают, что дипломаты сотрудничали со Службой внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Постоянное сокращение числа сотрудников разведки, действующих под дипломатическим прикрытием снижает угрозу безопасности Норвегии», — заявила глава норвежской полиции безопасности Ингер Хаугланд.

13 апреля министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт объявила 15 сотрудников посольства России в Осло признаны персонами нон грата. Она сообщила, что дипломаты должны покинуть страну в ближайшее время.

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