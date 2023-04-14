Киев ответил на слова Орбана о «несуществующей стране»

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал циничными слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Украина является в финансовом плане несуществующей страной. Его слова приводит РИА Новости.

Николенко упрекнул Венгрию в двойных стандартах, напомнив Орбану о том, что Будапешт также получает большие деньги от Евросоюза. Дипломат добавил, что своей поддержкой Украины Запад инвестирует в собственную безопасность, Венгрии следует поблагодарить Украину за «мирное небо» над Будапештом и прочими странами Европы.