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35 минут назад

Германия сделала предупреждение Армении из-за России

Елена Прошина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, посетивший Германию в начале марта, получил от своих западных партнеров настойчивые предупреждения по поводу помощи России по преодолению проблем с западными санкциями. Об этом пишет издание Hraparak.

Германия сделала предупреждение Армении из-за России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, речь идет о том, чтобы перекрыть параллельный экспорт и банковские переводы в Россию. Как отмечается, по возвращении в Армению премьер дал соответствующие указания Центробанку, правительству и Комитету государственных доходов.

Контроль за выполнением установили такой строгий, что даже в аэропорту контролируют, чтобы пассажиры не смогли провести в РФ чипы в багаже и другие аксессуары, необходимые для IT-технологий. Многие компании также столкнулись с проблемами банковских переводов в США и Европу для покупки товаров.

«Бизнесмены, работающие в этой сфере, недоумевают, насколько испугался глава государства, что так послушно подчинился первому полугласному приказу, не пытаясь найти обходные пути», — отмечается в статье.

Напомним, Минфин США также предостерег Армению из-за возможных нарушений западных санкций в отношении российской стороны. Ранее США уже ввели экспортные ограничения против некоторых армянских компаний из-за попыток закупать американскую продукцию для поддержки ВС России в обход санкций.

В мире,Никол Пашинян,Верховный суд,Банк России,Казначейство США,
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