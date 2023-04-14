Германия сделала предупреждение Армении из-за России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, посетивший Германию в начале марта, получил от своих западных партнеров настойчивые предупреждения по поводу помощи России по преодолению проблем с западными санкциями. Об этом пишет издание Hraparak.

В частности, речь идет о том, чтобы перекрыть параллельный экспорт и банковские переводы в Россию. Как отмечается, по возвращении в Армению премьер дал соответствующие указания Центробанку, правительству и Комитету государственных доходов.

Контроль за выполнением установили такой строгий, что даже в аэропорту контролируют, чтобы пассажиры не смогли провести в РФ чипы в багаже и другие аксессуары, необходимые для IT-технологий. Многие компании также столкнулись с проблемами банковских переводов в США и Европу для покупки товаров.

«Бизнесмены, работающие в этой сфере, недоумевают, насколько испугался глава государства, что так послушно подчинился первому полугласному приказу, не пытаясь найти обходные пути», — отмечается в статье.