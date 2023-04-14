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20 минут назад

La Repubblica: США предупреждали Италию о возможном побеге Артема Усса

Газета.Ru

Итальянское издание La Repubblica сообщило, что итальянские власти "проигнорировали тревогу", когда США предупредили их о возможности побега сына губернатора Краснодарского края Александра Усса Артема перед экстрадицией.

La Repubblica: США предупреждали Италию о побеге Артема Усса
Фото: РИА Новости/СоцсетиРИА Новости/Соцсети

"Соединенные Штаты в отчете, направленном в Министерство юстиции, предупреждали Италию о крайне высоком риске побега Артема Усса. Однако никаких экстренных мер принято не было",— пишет газета со ссылкой на собственные источники.

13 апреля премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что правительство не несет ответственности за побег.

Ранее сообщалось, что в Италии установлены лица, которые якобы помогли сбежать Артему Уссу. 6 апреля защита Усса обжаловала решение о его выдаче США в Италии. 28 октября 2022 года Артем Усс был объявлен в розыск и заочно арестован в РФ по подозрению в отмывании денежных средств. В США Артему Уссу вменяется уклонение от санкций и отмывание денег.

21 марта итальянский суд принял решение о передаче Усса Вашингтону, однако ему удалось бежать из-под ареста вскоре после этого решения, 23 марта. В США ему грозило до 30 лет тюрьмы. 4 апреля Артем объявился в России и сдался правоохранительным органам РФ.

В мире,Артем Усс,Александр Усс,МВД России,
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