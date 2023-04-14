La Repubblica: США предупреждали Италию о побеге Артема Усса

Итальянское издание La Repubblica сообщило, что итальянские власти "проигнорировали тревогу", когда США предупредили их о возможности побега сына губернатора Краснодарского края Александра Усса Артема перед экстрадицией.

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"Соединенные Штаты в отчете, направленном в Министерство юстиции, предупреждали Италию о крайне высоком риске побега Артема Усса. Однако никаких экстренных мер принято не было",— пишет газета со ссылкой на собственные источники.

13 апреля премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что правительство не несет ответственности за побег.

Ранее сообщалось, что в Италии установлены лица, которые якобы помогли сбежать Артему Уссу. 6 апреля защита Усса обжаловала решение о его выдаче США в Италии. 28 октября 2022 года Артем Усс был объявлен в розыск и заочно арестован в РФ по подозрению в отмывании денежных средств. В США Артему Уссу вменяется уклонение от санкций и отмывание денег.