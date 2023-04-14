В Армении рассказали о роли российских военных в стране

Присутствие российских военных на территории Армении не является фактором стабильности ситуации, заявил в интервью армянскому интернет-ТВ «Сивилнет» секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. По его мнению, размещенная в Армении миссия и наблюдатели Евросоюза могут создать возможности для стабильности.

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Российское присутствие существует на границах Армении с 1990-х годов, и за это время было множество случаев дестабилизации, — сказал Григорян.

Ранее Григорян заявил, что Армения ожидает от ОДКБ содействия в защите своих границ, а не отправку миссии наблюдателей. По его словам, организация, признав границу страны, «должна была ее защитить, но в ответ они сказали, что не признают эту границу».

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что присутствие ЕС в регионе «будет либо использоваться, либо подводить к обострению, дестабилизации» и оттянет мирное урегулирование.