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25 минут назад

Секретарь Совбеза Армении рассказал о роли российских военных в стране

News.ru

Присутствие российских военных на территории Армении не является фактором стабильности ситуации, заявил в интервью армянскому интернет-ТВ «Сивилнет» секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. По его мнению, размещенная в Армении миссия и наблюдатели Евросоюза могут создать возможности для стабильности.

В Армении рассказали о роли российских военных в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российское присутствие существует на границах Армении с 1990-х годов, и за это время было множество случаев дестабилизации, — сказал Григорян.

Ранее Григорян заявил, что Армения ожидает от ОДКБ содействия в защите своих границ, а не отправку миссии наблюдателей. По его словам, организация, признав границу страны, «должна была ее защитить, но в ответ они сказали, что не признают эту границу».

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что присутствие ЕС в регионе «будет либо использоваться, либо подводить к обострению, дестабилизации» и оттянет мирное урегулирование.

Кроме того, Захарова рассказала NEWS.ru, что подключение к мирному процессу на Южном Кавказе иных структур и игроков, которые никогда не занимались урегулированием застарелого конфликта, не будет иметь эффекта.

В мире,Армен Григорян,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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