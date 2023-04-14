Школьник заподозрен в причастности к утечке секретных документов Пентагона

Несовершеннолетний пользователь под псевдонимом Lucca может быть причастен к широкому распространению секретных документов Пентагона на платформе Discord. Об этом сообщает телеканал ABC.

Фото: Unsplash Unsplash

По словам источников издания, Lucca выложил изображения документов на крупный сервер, посвященный создателю YouTube, с более чем 243 тыс. участниками, а также в сообщество любителей игры Minecraft.

Издание связалось с предполагаемым отцом ребенка. Однако тот отказался комментировать ситуацию, напомнив, что речь идет о несовершеннолетнем.

При этом пользователи каналов, активным участком которые был Lucca, описали его как «гиперактивного ребенка, который постоянно хочет всем все рассказать».

Информация об утечке секретных документов Пентагона появилась в начале апреля 2023 года. Документы касаются украинского кризиса, ситуации в Израиле, отношений США с Южной Кореей и союзниками по НАТО. Эти файлы, среди прочего, содержат сведения о ключевых проблемах с украинским вооружением. Раскрытыми могли оказаться более 100 документов. Ущерб от произошедшего уже оценили как значительный.