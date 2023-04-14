Школьник заподозрен в причастности к утечке секретных документов Пентагона

Несовершеннолетний пользователь под псевдонимом Lucca может быть причастен к широкому распространению секретных документов Пентагона на платформе Discord. Об этом сообщает телеканал ABC.
По словам источников издания, Lucca выложил изображения документов на крупный сервер, посвященный создателю YouTube, с более чем 243 тыс. участниками, а также в сообщество любителей игры Minecraft.
Издание связалось с предполагаемым отцом ребенка. Однако тот отказался комментировать ситуацию, напомнив, что речь идет о несовершеннолетнем.
При этом пользователи каналов, активным участком которые был Lucca, описали его как «гиперактивного ребенка, который постоянно хочет всем все рассказать».
Информация об утечке секретных документов Пентагона появилась в начале апреля 2023 года. Документы касаются украинского кризиса, ситуации в Израиле, отношений США с Южной Кореей и союзниками по НАТО. Эти файлы, среди прочего, содержат сведения о ключевых проблемах с украинским вооружением. Раскрытыми могли оказаться более 100 документов. Ущерб от произошедшего уже оценили как значительный.
Накануне по делу об утечке секретных сведений был арестован военнослужащий ВВС нацгвардии США Джек Тейшейра. По данным The New York Times, он был лидером группы Thug Shaker Central на платформе Discord, в которой и были изначально выложены материалы военной разведки США. В нее входили от 20 до 30 пользователей.