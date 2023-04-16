Во Франции призвали к созданию условий для мирных переговоров по Украине

Глава МИД Франции Катрин Колонна призвала к созданию условий для мирных переговоров по Украине. Об этом она сообщила в интервью японскому телеканалу NHK.
"Необходимо начать работу по созданию условий для мирного диалога. Эта ответственность лежит на всех странах", — сказала она.
По ее словам, в данный момент условий для мирных переговоров с Россией нет.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что встретился с министром финансов Франции Брюно Ле Мэром в рамках своего визита в США. По его словам, в ходе встречи он обсудил с главой французского минфина поддержку Киева.
Как указал премьер Украины, часть этой суммы будет направлена на восстановление государства. При этом Шмыгаль не уточнил, в какие сроки Франция собирается направить Киеву соответствующую финансовую поддержку.
Он заявил, что международные партнеры предоставят Киеву $115 млрд (около €104 млрд) долгосрочной поддержки на восстановление. По его словам, в Киеве намерены привлечь все необходимые средства летом 2023 года, чтобы выполнить все задачи в пяти приоритетных отраслях восстановления.