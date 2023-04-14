Противники пенсионной реформы освистали премьера-министра Франции

Премьер-министр Франции Элизабет Борн столкнулась с недовольством населения во время своего визита в супермаркет в департаменте Эр и Луар. Об этом пишет РИА Новости.

Покупатели магазина начали свистеть и кричать лозунги протестующих против пенсионной реформы. Охранники вынуждены были вывести недовольных из магазина.

В свою очередь, Борн заявила, что каждый человек имеет право на выражение своего мнения, однако это не помешает ей совершать свои рабочие поездки и встречи. Она также подчеркнула, что ее задача – успокоить общество и ответить на вопросы простых французов.

Напомним, пенсионная реформа во Франции была резко воспринята в обществе. С начала года в стране проходят манифестации против нововведений. В марте Борн провела данный закон без голосования в парламенте. Это, в свою очередь, вызвало резкую реакцию населения.