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9 минут назад

Противники пенсионной реформы освистали премьера-министра Франции

Елена Прошина

Премьер-министр Франции Элизабет Борн столкнулась с недовольством населения во время своего визита в супермаркет в департаменте Эр и Луар. Об этом пишет РИА Новости.

Противники пенсионной реформы освистали премьера-министра Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Покупатели магазина начали свистеть и кричать лозунги протестующих против пенсионной реформы. Охранники вынуждены были вывести недовольных из магазина.

В свою очередь, Борн заявила, что каждый человек имеет право на выражение своего мнения, однако это не помешает ей совершать свои рабочие поездки и встречи. Она также подчеркнула, что ее задача – успокоить общество и ответить на вопросы простых французов.

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Напомним, пенсионная реформа во Франции была резко воспринята в обществе. С начала года в стране проходят манифестации против нововведений. В марте Борн провела данный закон без голосования в парламенте. Это, в свою очередь, вызвало резкую реакцию населения.

Ожидается, что сегодня Конституционный совет страны вынесет решение относительно соответствия реформы нормам законодательства.

В мире,Элизабет Борн,
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