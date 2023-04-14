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12 минут назад

Додик заявил, что членство Боснии и Герцеговины в НАТО не рассматривается

ТАССиещё 1

Членство Боснии и Герцеговины в НАТО даже не рассматривается. Об этом в пятницу заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде.

Додик ответил на вопрос о членстве Боснии и Герцеговины в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы сказали, что следуем позиции Сербии по этому вопросу: нейтральность и неприсоединение к любому военному блоку - это наша политика. <...> С НАТО возможно сотрудничество, но мы это сейчас остановили, пока не определим нашу позицию. Никакое членство в НАТО даже не рассматривается", - сказал Додик.

В мире,Милорад Додик,НАТО,
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