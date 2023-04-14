Додик ответил на вопрос о членстве Боснии и Герцеговины в НАТО

"Мы сказали, что следуем позиции Сербии по этому вопросу: нейтральность и неприсоединение к любому военному блоку - это наша политика. <...> С НАТО возможно сотрудничество, но мы это сейчас остановили, пока не определим нашу позицию. Никакое членство в НАТО даже не рассматривается", - сказал Додик.