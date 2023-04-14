СМИ: США предупреждали Италию о побеге Усса

США предупредили Италию о риске побега Артема Усса, но никаких чрезвычайных мер итальянские власти не приняли. Об этом сообщает la Repubblica со ссылкой на документы, «приложенные к расследованию дела».

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По данным издания, первое предупреждение поступило от американского прокурора сразу после задержания Усса — прокурор заявил о «крайне высоком риске побега».

В ноябре 2022-го после решения о переводе россиянина под домашний арест посольство США обратилось к Минюсту Италии с призывом «предпринять все возможные меры», чтобы не допустить его побега.

Сын красноярского губернатора Артем Усс был задержан в октябре 2022 года в миланском аэропорту по запросу США. В Штатах Усса обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег, по этим обвинениям ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Вскоре после задержания в Италии российский суд заочно арестовал Усса по обвинению в отмывании денег в составе организованной группы.

Суд в Милане одобрил его экстрадицию в США, но 23 марта итальянские СМИ написали о побеге Усса из-под домашнего ареста.