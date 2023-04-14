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47 минут назад

На Украине завели дело из-за соглашений о пребывании российского флота в Крыму

Lenta.ru

Конституционный суд Украины завел дело о соответствии Конституции республики Харьковских соглашений, подписанных в 2010 году с Россией и предусматривающих продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На Украине завели дело из-за соглашений о пребывании российского флота в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что соответствующее делопроизводство было открыто после обращения 49 депутатов Верховной Рады, которые захотели проверить документ на его соответствие основному закону страны.

В апреле 2010 года в Харькове Россия и Украина подписали соглашение о продлении пребывания Черноморского флота РФ в республике на 25 лет после 2017 года с возможностью последующей пролонгации соглашения на пятилетние периоды. В обмен на это Киев получил от Москвы скидку на закупку газа. Решение о ратификации документа поддержали 236 депутатов Верховной Рады. В марте 2023 года в украинский парламент был внесен законопроект об их люстрации.

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