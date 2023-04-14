Япония потребовала проведения экстренного заседания Совбеза ООН

Северная Корея 13 апреля испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Из-за этого пуска, ставшего девятым с начала этого года, власти Японии объявили тревогу и остановили скоростные поезда и движение на автодорогах на острове Хоккайдо. Также было объявлено об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе самого северного острова Японии. Однако позже эта информация была опровергнута.