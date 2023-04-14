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57 минут назад

Премьер Польши допустил еще несколько лет боевых действий на Украине

Мария Иванова

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий допустил, что украинский кризис продлится еще несколько лет. Об этом он заявил в интервью NBC News.

Премьер Польши допустил еще несколько лет боевых действий на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналистка Кристен Велкер спросила Моравецкого, считает ли он, что боевые действия затянутся еще на несколько лет. Польский премьер ответил утвердительно.

Он подчеркнул, что нельзя недооценивать силу российской армии, и призвал готовиться к более длительному конфликту.

Также Моравецкий заявил, что Украина имеет право на удары по российской территории. По его мнению, это не приведет к прямому столкновению России и НАТО, так как в Москве такой конфронтации не хотят.

Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее предположил, что украинский кризис весной 2023 года перейдет в стадию «замороженного конфликта» по примеру Корейской войны.

Корейская война продлилась с конца июня 1950-го по конец июля 1953 года, но ее официального окончания объявлено не было. Ни одна из сторон не смогла добиться решительного преимущества, поэтому были начаты мирные переговоры, они завершились составлением мирного договора, который так и не был подписан.

В мире,Матеуш Моравецкий,Джеймс Ставридис,НАТО,
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