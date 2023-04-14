Премьер Польши допустил еще несколько лет боевых действий на Украине

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий допустил, что украинский кризис продлится еще несколько лет. Об этом он заявил в интервью NBC News.

Журналистка Кристен Велкер спросила Моравецкого, считает ли он, что боевые действия затянутся еще на несколько лет. Польский премьер ответил утвердительно.

Он подчеркнул, что нельзя недооценивать силу российской армии, и призвал готовиться к более длительному конфликту.

Также Моравецкий заявил, что Украина имеет право на удары по российской территории. По его мнению, это не приведет к прямому столкновению России и НАТО, так как в Москве такой конфронтации не хотят.

Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее предположил, что украинский кризис весной 2023 года перейдет в стадию «замороженного конфликта» по примеру Корейской войны.