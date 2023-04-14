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49 минут назад

Китай заявил об отказе продавать оружие любой стороне конфликта на Украине

Алиса Селезнёва

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своей германской коллегой Анналеной Бербок заявил о том, что Китай не намерен продавать вооружения какой-либо стороне конфликта на Украине и будет следить за экспортом товаров двойного назначения. Об этом пишет NBC News.

По данным издания, таким образом Цинь Ган отреагировал на опасения США и других стран по поводу того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России.

При этом министр иностранных дел КНР подтвердил готовность Пекина содействовать переговорам по поиску мирного урегулирования конфликта и заметил, что все стороны должны оставаться «объективными и спокойными».

Путин оценил китайский мирный план по Украине

Ранее во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов поддержать любой мирный план, если он приведет к миру на Украине.

При этом в начале февраля 2022 года по итогам встречи в Пекине президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин выпустили совместное заявление, в котором отмечалось, что дружба Китая и России «не имеет границ», а в сотрудничестве двух стран «нет запретных зон».

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