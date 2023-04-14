Китай заявил об отказе продавать оружие любой стороне конфликта на Украине

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своей германской коллегой Анналеной Бербок заявил о том, что Китай не намерен продавать вооружения какой-либо стороне конфликта на Украине и будет следить за экспортом товаров двойного назначения. Об этом пишет NBC News.

По данным издания, таким образом Цинь Ган отреагировал на опасения США и других стран по поводу того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России.

При этом министр иностранных дел КНР подтвердил готовность Пекина содействовать переговорам по поиску мирного урегулирования конфликта и заметил, что все стороны должны оставаться «объективными и спокойными».

Ранее во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов поддержать любой мирный план, если он приведет к миру на Украине.