Китай заявил об отказе продавать оружие любой стороне конфликта на Украине

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своей германской коллегой Анналеной Бербок заявил о том, что Китай не намерен продавать вооружения какой-либо стороне конфликта на Украине и будет следить за экспортом товаров двойного назначения. Об этом пишет NBC News.
По данным издания, таким образом Цинь Ган отреагировал на опасения США и других стран по поводу того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России.
При этом министр иностранных дел КНР подтвердил готовность Пекина содействовать переговорам по поиску мирного урегулирования конфликта и заметил, что все стороны должны оставаться «объективными и спокойными».
Ранее во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов поддержать любой мирный план, если он приведет к миру на Украине.
При этом в начале февраля 2022 года по итогам встречи в Пекине президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин выпустили совместное заявление, в котором отмечалось, что дружба Китая и России «не имеет границ», а в сотрудничестве двух стран «нет запретных зон».