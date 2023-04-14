Три гражданина Финляндии подозреваются в разглашении гостайны

Полиция Финляндии требует арестовать 3 человек, которые подозреваются в разглашении гостайны через соцсети. Об этом пишет URA.RU.

Сообщается, что подозреваемые размещали информацию, относящуюся к категории секретной, в социальных сетях. Своими действиями они могут нанести серьезный ущерб безопасности снабжения, национальной обороне и безопасности страны.

В настоящее время проводится досудебное разбирательство. Уточняется, что подозреваемые будут допрошены.