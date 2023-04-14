Три гражданина Финляндии подозреваются в разглашении гостайны
Полиция Финляндии требует арестовать 3 человек, которые подозреваются в разглашении гостайны через соцсети. Об этом пишет URA.RU.
Сообщается, что подозреваемые размещали информацию, относящуюся к категории секретной, в социальных сетях. Своими действиями они могут нанести серьезный ущерб безопасности снабжения, национальной обороне и безопасности страны.
В настоящее время проводится досудебное разбирательство. Уточняется, что подозреваемые будут допрошены.
В США ранее произошла утечка секретных данных Пентагона, которая содержала информацию о состоянии ВСУ. Подозреваемым стал 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС Джек Тейшейр. За разглашение гостайны, ему грозит огромный тюремный срок.