Обзор иноСМИ: тайная помощь Венгрии Киеву и скандал из-за шведской водки

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Утечка Пентагона: оружие для Украины поставляют через Венгрию

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Из утечки секретных документов Пентагона следует, что Венгрия позволяет использовать свое воздушное пространство для поставок оружия Украине, сообщает Politico. Издание отмечает, что Венгрия «пару раз всплывает» в секретных документах: в частности, в «совершенно секретном» сообщении ЦРУ от 2 марта говорится, что 22 февраля на совещании по политической стратегии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал США «одним из трех главных противников своей партии».

Однако утечка также указывает на то, что Венгрия, имеющая небольшую границу с Украиной, может тайно разрешать союзникам использовать свое воздушное пространство для переброски вооружений к полю боя, несмотря на обещания запретить такие поставки. В одном из просочившихся документов подробно описывается план украинских пилотов доставить вертолеты из Хорватии на Украину через воздушное пространство Венгрии.

Ученые: новый ковид появится в течение десяти лет

По оценкам аналитической компании Airfinity Ltd, занимающейся прогнозами в области здравоохранения, существует вероятность в 27,5 процента, что новая пандемия, столь же смертоносная, как пандемия Covid-19, начнется в следующем десятилетии. Об этом сообщает Bloomberg.

В Airfinity Ltd отмечают, что новые вирусы появляются все чаще из-за изменения климата, рост количества международных поездок, роста населения Земли и угрозы зоонозных (передающихся от позвоночных животных человеку) заболеваний. Однако если эффективные вакцины начнут применяться через сто дней после обнаружения нового патогена, вероятность смертельной пандемии упадет до 8,1 процента.

Почему Китай с почестями принимает Францию

Китаевед Алис Экман заявила в своей статье для Le Monde, что Китай «продолжит расстилать красную ковровую дорожку перед Францией и другими европейскими странами, которые он сочтет полезными». Во время своего недавнего визита в Пекин президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе не следует вмешиваться в ситуацию вокруг Тайваня, так как это «не ее» кризис.

Также Макрон выразил уверенность, что «Си Цзиньпин образумит Россию». Однако ситуация не выглядит так, что Пекин считает это необходимым. Одной из движущих сил китайско-российского сближения, которое ускорилось после начала украинского кризиса, стала общая воля к совместному созданию нового миропорядка. И этот мировой порядок будет сильно отличаться от «многополярного» мира, который имеет в виду французская дипломатия и о котором говорится в совместном заявлении, опубликованном по завершении визита Макрона в Китай. По словам Экманд, руководство Франции говорило о Пекине «такие вещи, что Китай просто не имеет права называть Францию страной-единомышленником», но может считать Париж полезным в краткосрочной перспективе, в том числе для того, чтобы поссорить своих потенциальных противников и усугубить раскол между западными странами.

Возвращение водки Absolut в РФ разозлило шведских политиков

Французская компания Pernod Ricard, владеющая шведским брендом Absolut, возобновляет поставки водки на российский рынок. Газета Nya Dagbladet рассказала, что эта новость вызвала гнев шведских политиков: член парламента от шведских демократов Бьорн Сёдер, к примеру, призвал шведов перестать покупать Absolut.

Социал-демократ Андерс Игеман, бывший глава МВД, прокомментировал возобновление поставок словами «Абсолютно Путин», а Густав Гётберг из партии консерваторов назвал решение прекратить бойкот России «беспрецедентно бесхарактерным». Депутат от Либеральной партии Швеции Анна Старбринк назвала это решение «моральным крахом», а ее коллега по партии Карин Карлсбро заявила, что возобновление поставок европейского продукта - «приятный подарок Путину» и «издевательство над Украиной». Производители Absolut объяснили возобновление поставок стремлением «защитить сотрудников и обеспечить финансовую устойчивость местной организации».

«Охота Европы за российской казной обречена на провал»

ЕС хочет использовать заблокированные российские резервы для поддержки Украины, но сначала эти деньги нужно найти, а юридическая ситуация и вовсе неясна, пишет немецкая газета Die Welt. В одном из неопубликованных документов Еврокомиссии, попавшем в распоряжение газеты, подчеркивается, что замороженные резервы Центробанка РФ нельзя трогать, так как однажды, когда боевые действия закончатся, их нужно будет вернуть России.