США готовят санкции против венгерских политиков

Группа конгрессменов США работает над проектом санкций против ведущих венгерских политиков, связанных с партией премьер-министра страны Виктора Орбана «Фидес». Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что работа над санкциями против венгерских политических деятелей ведется на фоне ухудшения отношений между двумя странами.

«Законопроект находится в стадии подготовки с прошлого года и, как ожидается, будет представлен Конгрессу уже в следующем месяце. По словам осведомленных официальных лиц, там он, вероятно, получит широкую поддержку», — пишет издание.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко призвал страны Европы оказать давление на Венгрию из-за продления сделок с «Газпромом». По его мнению, сотрудничество Москвы и Будапешта может привести к эскалации конфликта.

Вместе с тем глава по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес» Иштван Холлик заявил, что Венгрия не будет менять свою позицию по украинскому кризису из-за давления, в том числе и со строны США.