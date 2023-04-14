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31 минуту назад

Суд КНР утвердил смертный приговор американцу Свидану

Елена Прошина

Апелляционный суд в Китае подтвердил смертный приговор для гражданина США Марка Свидана. Однако для исполнения приговора назначена отсрочка в два года. Об этом пишет РБК.

Суд КНР утвердил смертный приговор американцу Свидану
Фото: UnsplashUnsplash

На приговор отреагировали в Госдепартаменте США. Там сообщили, что разочарованы таким решением. США намерены продолжать настаивать на освобождении Свидана и возвращении в родную страну.

Свидан уже более десяти лет находится в заключении в КНР. Он обвиняется в хранении наркотических средств, в связи с чем в 2018 году его приговорили к смертной казни. В 2020 году Совет ООН по правам человека признал его задержание незаконным и призвал Китай освободить его немедленно.

США продолжают требовать освобождения Свидана. В Госдепе подчеркнули, что освобождением гражданина США лично занимаются президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен. Власти подчеркивают, что Свидан находится в Китае в качестве заложника.

В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,ООН,Госдеп США,
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