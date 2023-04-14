Генпрокуратура Белоруссии сообщила РИА Новости, что удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче её в Россию для отбывания наказания.
Как отметили в ведомстве, Минск не видит препятствий.
Белорусская Генпрокуратура также отметила, что направила России согласие на передачу Сапеги, она будет передана после получения гарантий исполнения приговора.
Ранее российский консул получил согласие находящейся в заключении в Белоруссии Софьи Сапеги на её экстрадицию в Россию.
В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.
Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.