Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Николаевской области Украины, а также в подконтрольной киевским властям части Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно информации ведомства, воздушные сирены прозвучали практически в одно время - в 10:33 мск. 13 апреля воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
10 октября 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, это стало ответом на действия Киева. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДН).
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.