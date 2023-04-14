Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Николаевской области Украины , а также в подконтрольной киевским властям части Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

10 октября 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, это стало ответом на действия Киева. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДН).