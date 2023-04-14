Россию посетит министр обороны Китая

В Россию с официальным визитом прибудет глава Минобороны КНР Ли Шанфу. Поездка состоится с 16 по 19 апреля. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Sina.

По словам официального представителя ведомства Тана Кефея, визит пройдет по приглашению российского коллеги Шанфу Сергея Шойгу. Во время поездки у полковника пройдут встречи военачальниками РФ, он также посетит военные академии.

Под руководством глав двух государств двусторонние отношения в военной сфере находятся в настоящее время на высоком уровне. В последние годы был достигнут серьезный прогресс в стратегической коммуникации, совместных учениях, а также в практическом сотрудничестве.