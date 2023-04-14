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Россию посетит министр обороны Китая

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В Россию с официальным визитом прибудет глава Минобороны КНР Ли Шанфу. Поездка состоится с 16 по 19 апреля. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Sina.

Россию посетит министр обороны Китая
© globallookpress.com

По словам официального представителя ведомства Тана Кефея, визит пройдет по приглашению российского коллеги Шанфу Сергея Шойгу. Во время поездки у полковника пройдут встречи военачальниками РФ, он также посетит военные академии.

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Под руководством глав двух государств двусторонние отношения в военной сфере находятся в настоящее время на высоком уровне. В последние годы был достигнут серьезный прогресс в стратегической коммуникации, совместных учениях, а также в практическом сотрудничестве.

Напомним, Ли Шанфу занял свой пост 12 марта. В этой должности он сменил Вэя Фэнхэ, который возглавлял НОАК с 2018 года.

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