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Власти Украины сменили руководство заповедника "Киево-Печерская Лавра"

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Бывший глава островного заповедника «Хортица» в подконтрольной Киеву территории Запорожской области Максим Остапенко назначен исполняющим обязанности гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская Лавра». Об этом написал министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Власти Украины сменили руководство заповедника "Киево-Печерская Лавра"
© РИА Новости

«Хочу представить нового и. о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко. Подписал сегодня соответствующий приказ о его назначении», — заявил Ткаченко.

Министр рассказал, что Остапенко является кандидатом исторических наук, с 2007 года он руководил заповедником «Хортица», а в феврале 2022 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Также Ткаченко уточнил, бывший и. о. генерального директора заповедника Александр Рудник останется заместителем руководителя.

Ранее министр культуры Украины заявил, что вопросы о «наполнении содержанием» нижней части территории Киево-Печерской лавры будут рассматриваться после возвращения всех ее объектов «в пользование государству».

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