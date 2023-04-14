Власти Украины сменили руководство заповедника "Киево-Печерская Лавра"

Бывший глава островного заповедника «Хортица» в подконтрольной Киеву территории Запорожской области Максим Остапенко назначен исполняющим обязанности гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская Лавра». Об этом написал министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

«Хочу представить нового и. о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко. Подписал сегодня соответствующий приказ о его назначении», — заявил Ткаченко.

Министр рассказал, что Остапенко является кандидатом исторических наук, с 2007 года он руководил заповедником «Хортица», а в феврале 2022 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Также Ткаченко уточнил, бывший и. о. генерального директора заповедника Александр Рудник останется заместителем руководителя.