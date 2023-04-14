Politico: Италия и Франция не смогут до июня передать Украине систему ПВО

Система ПВО Samp/T, обещанная Киеву Францией и Италией, не будет поставлена до июня. Об этом со ссылкой на секретные документы Пентагона пишет Politico.

В январе 2023 года Италия и Франция договорились совместно закупить около 700 зенитных ракет Aster-30, часть которых поставят на Украину. Ракеты используются системами ПВО SAMP-T, которые страны также пообещали передать Киеву. Однако предполагалось, что украинским военным отправят не все ракеты, часть из них останется в арсеналах Италии и Франции.

При этом в секретных документах Пентагона, которые ранее были слиты в Интернет, содержится информация о том, что 22 февраля Франция уведомила Италию о переносе сроков поставок ракетных систем на июнь.

«Это самый конец графика, установленного министерством обороны Италии в феврале, когда официальные лица заявили, что система ПВО будет доставлена в Украину «весной 2023 года»», — отмечает издание.

Ранее стало известно об утечке секретных документов разведки США, в которых в числе прочего описывалось состояние украинских войск и планы Вашингтона и стран НАТО по их укреплению. А также содержалась информация о военных планах Украины и данные о слежке США за своими союзниками.