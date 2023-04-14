Корпорация Boeing сообщила об обнаружении новых дефектов в самолете 737 MAX

В Boeing заявили, что это не представляет серьезной угрозы безопасности и не влияет на парк 737 Max при выполнении полетов. Однако проблема затрагивает "значительное количество" машин, которые еще не переданы заказчикам и все еще находятся в производстве. Об этом сообщили немецкому агентству dpa в Американской авиадиспетчерской службе (FAA).

Речь идет о дефектах, которые были замечены у важного поставщика Spirit AeroSystems, который производит фюзеляжи многих среднемагистральных самолетов. Серия 737 Max - самая популярная серия моделей Boeing. Компания уже столкнулась с огромными трудностями после двух авиакатастроф из-за технических дефектов, в которых в 2018 и 2019 годах погибло в общей сложности 346 человек.

Кризис в американской группе, связанный с фиаско 737 MAX, казалось, был в значительной степени преодолен. В первые несколько месяцев года Boeing смог поставить больше машин, чем его конкурент Airbus. Европейский авиастроитель сообщил о поставках 127 машин, Boeing - 130. Однако у Airbus по-прежнему больше заказов, чем у Boeing. Вместе с тем, отмечает Spiegel, одной из причин сложностей в Airbus являются проблемы с закупкой комплектующих. Из-за узких мест Airbus уже отложил первоначально запланированное расширение производства среднемагистральных самолетов. Цель в 75 самолетов семейства моделей A320neo в месяц может быть не достигнута до 2026 года. Чтобы это удалось, европейская корпорация строит две новые производственные линии на своих площадках в Мобиле в американском штате Алабама и в китайском Тяньцзине. A320neo считается прямым конкурентом Boeing 737 Max.