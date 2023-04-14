$81.68-0.4290.00+0.24
17 минут назад

В Крыму предложили лишить Киев выхода к Черному морю

Lenta.ru

Украина вслед за Азовским морем должна быть полностью лишена доступа к Черному морю. Об этом, отвечая на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про «море НАТО», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

В Крыму предложили лишить Киев выхода к Черному морю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинский политик ранее призвал сделать Черное море «морем НАТО» по аналогии с Балтийским, подчеркнув, что пока альянс не выработал четкой стратегии на этот счет.

«Безусловно, весь Юго-Восток бывшей Украины — это Россия. А значит и все Черноморское побережье — наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни тем более жителям Причерноморья. Теперь — время вернуть его законному владельцу», — считает крымский политик.

По его мнению, будущие территории Украины станут предметом больших политических торгов — их исход будет зависеть от успеха специальной военной операции.

На слова Кулебы также отреагировали ранее в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не будет морем НАТО. По его словам, это море для всех прибрежных стран, которое должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности.

В мире,Владимир Константинов,Дмитрий Песков,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий