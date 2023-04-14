В Крыму предложили лишить Киев выхода к Черному морю

«Безусловно, весь Юго-Восток бывшей Украины — это Россия. А значит и все Черноморское побережье — наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни тем более жителям Причерноморья. Теперь — время вернуть его законному владельцу», — считает крымский политик.