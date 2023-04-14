Глава МИД Китая изложил Бербок позицию Пекина по Тайваню

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в пятницу системно изложил своей германской коллеге Анналене Бербок позицию китайских властей по проблеме Тайваня, стороны решили избегать неверных стратегических оценок. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Сегодня утром состоялся 6-й китайско-германский стратегический диалог в области дипломатии и безопасности. <…> Стороны неизменно придерживались консенсуса, что Китай и Германия должны продвигать диалог по всем направлениям, укреплять взаимное стратегическое доверие и избегать неверных стратегических оценок, - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о том, как внешнеполитическое ведомство КНР оценивает недавние заявления Бербок о Тайване и китайско-германских отношениях. - Китайская сторона также системно изложила Германии свою позицию по проблеме Тайваня".

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По словам официального представителя, Пекин намерен взаимодействовать с Берлином на равноправной и взаимовыгодной основе, наращивать прагматичное сотрудничество.

"Китай и ФРГ должны уважать ключевые интересы друг друга", - подчеркнул он.

Как уточнил Ван Вэньбинь, КНР и Германия должны действовать сообща для преодоления крупных вызовов и успешного решения проблем глобального значения. Он также отметил, что Пекин намерен продолжать обеспечивать гармоничное развитие китайско-германских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства, совместно с Берлином содействовать поддержанию стабильности на международной арене.

Как заявила в среду Бербок, Германия не приемлет односторонних попыток изменения статус-кво в Тайваньском проливе и считает, что там недопустима военная эскалация. По поводу отношений ФРГ и Китая она отметила, что европейская сторона считает КНР "партнером, конкурентом и системным соперником". Касательно роли, которую играет китайская сторона "своим влиянием по отношению к России", она отметила, что это "будет иметь последствия для всей Европы и для наших отношений с Пекином".

Бербок находится с визитом в Китае с 13 по 15 апреля. КНР - первая остановка главы МИД ФРГ в ее шестидневной поездке по странам Юго-Восточной Азии. В субботу - 15 апреля - министр вылетит в Южную Корею и с воскресенья - 16 апреля - примет участие во встрече министров иностранных дел Группы семи в Японии.

Ситуация в Тайваньском проливе

В конце марта и в начале апреля глава тайваньской администрации Цай Инвэнь дважды осуществила "транзит" через территорию Соединенных Штатов. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел с ней встречу, после которой американская сторона заявила о необходимости продолжения продажи вооружений Тайваню. МИД КНР в связи с подобными контактами Вашингтона и Тайбэя выразил протест, а Народно-освободительная армия Китая в знак предостережения сепаратистам 8-10 апреля провела вокруг остова масштабные военные учения.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указанные маневры, КНР имеет право проводить военные учения, в том числе реагируя на многочисленные провокации вокруг Тайваня. Он подчеркнул, что "все должны уважать право Китая, равно как и других стран, на подобные действия".