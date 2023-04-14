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48 минут назад

Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

Никита Бородкин

Украина в финансовом плане — несуществующая страна и конфликт с Россией закончится, как только США и Европа прекратят содержать Киев. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за конфликта. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать», — заявил он.

Орбан подчеркнул, что вопрос заключает в том, будет ли дальше Запад содержать Украину. Европа тратит на помощь Киеву десятки миллиардов евро и очевидно, что «это не может продолжаться бесконечно».

«И в тот момент, когда Америка и Европа ответят "нет" на этот вопрос, конфликт окончится», — уверен он.

Напомним, что ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко призвал страны Европы оказать давление на Венгрию из-за продления сделок с «Газпромом». По его мнению, сотрудничество Москвы и Будапешта может привести к эскалации конфликта.

Стало известно о подготовке визита Орбана в Киев

Вместе с тем глава по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес» Иштван Холлик заявил, что Венгрия не будет менять позицию по украинскому кризису из-за давления США.

В мире,Видео,Олег Устенко,Виктор Орбан,Газпром,
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