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Подозреваемого в публикации секретных данных Пентагона «удручал» конфликт на Украине

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Арестованный накануне военнослужащий ВВС нацгвардии США Джек Тейшейра, которого подозревают в утечке секретных сведений, «был удручен» вооруженным конфликтом России и Украины. Об этом со ссылкой на свои источники пишет The Washington Post.

По словам одного из друзей задержанного, Тейшейра считал, что у Москвы и Киева «должно быть общего больше, чем того, что их разделяет», и был уверен, что, публикуя в закрытом чате секретные документы, он просвещает своих единомышленников и знакомых.

Карл III решил использовать коронацию для примирения семьи

Король Великобритании Карл III намерен использовать церемонию своей коронации для того, чтобы преодолеть разногласия внутри королевской семьи. Об этом пишет The Telegraph.

Источники издания отмечают, что Карла III рад тому, что на церемонию приедет принц Гарри. Его присутствие «породило надежды на перемирие» после скандала из-за публикации мемуаров принца. Также король рассчитывает помириться с братом.

Дилеры сообщили о дефиците автомобилей LADA

Популярные автомобили LADA продаются в автосалонах Москвы выше рекомендованной производителем цены, а ряд моделей АвтоВАЗа стал настоящим дефицитом у дилеров. Об этом пишет Autonews.

В частности, цена на Lada Granta в московских автосалонах составляет 806,9 тыс. руб. при рекомендованной производителем - 678,3 тыс. руб. Еще большая разница в ценах с рекомендованными на ставшие дефицитными модели Lada Vesta и Lada Largus. На официальном сайте цены на Vesta в комплектации Comfort начинаются от 1,1829 млн руб., а в салоне ее согласились продать за 1,9 млн руб. Largus же обойдется в 1,848 млн руб. при рекомендованной цене в 1,4529 млн руб.

Президент Венесуэлы Мадуро послал представителя Госдепа к черту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко высказался по поводу угроз США ужесточить санкции, если не будет прогресса на переговорах с радикальным крылом оппозиции, и послал представителя Госдепа к черту. Его слова приводит РИА Новости.

«Представитель гринго выступил с угрозами Венесуэле: если Венесуэла не продвинется в политическом диалоге с бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором Унитарной платформы, они примут ответные меры и наложат санкции против нашей страны. Предлагаю этому представителю гринго пойти к черту, потому что Венесуэлу уважают», - заявил Мадуро в эфире Venezolana de Televisión.

Венгрия не намерена отказываться от сырья из России «ради чужих интересов»

Венгрия не сможет решить вопрос энергоснабжения без российских нефти и газа и не намерена отказываться от сотрудничества с Россией в этой области в угоду чужим интересам. Об этом заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, пишет РИА Новости.