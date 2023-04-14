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Северная Корея испытала новую межконтинентальную ракету

Северная Корея 13 апреля испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News.

Власти КНДР заявили, что первая ступень ракеты упала в море на расстоянии в десять километров от восточного побережья Северной Кореи, вторая ступень — на расстоянии в 335 километров.

«В ходе испытаний были точно продемонстрированы все конструктивные особенности новой системы стратегического оружия, и можно с уверенностью сказать, что новая межконтинентальная баллистическая ракета станет мощным стратегическим наступательным средством с большей боевой эффективностью», — подчеркивается в сообщении властей.

За пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он «выразил удовлетворение» результатами испытаний.

«Наша партия и правительство Республики заставят врагов страдать от тревоги и страха, <…> пока они не осознают наступивший кризис безопасности, не откажутся от бесполезного мышления и безрассудного поведения», — заявил Ким Чен Ын.

Осенью 2022 года Северная Корея официально подтвердила, что обладает ядерным оружием. В КНДР утверждают, что способны поразить этим оружием территорию США.

Ким Чен Ын попозировал с дочерью на фоне новой ракеты

В стране приняли декрет «Политика в отношении ядерного оружия», разрешающий властям использовать ядерные бомбы, если против страны применят оружие массового поражения или будет существовать угроза его применения.

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