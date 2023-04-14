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32 минуты назад

CBS: президентам США могут урезать пенсии за небрежное обращение с секретными документами

ТАСС

Члены Палаты представителей американского Конгресса выступили с предложением ужесточить вплоть до сокращения пенсий наказание за ненадлежащее обращение с секретными документами для президентов и других лиц, обладающих властью. Об этом в четверг сообщила телекомпания CBS.

Президентам США могут урезать пенсии за небрежное обращение с секретными документами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее данным, пенсия президента или вице-президента, уличенного в небрежном обращении с секретной информацией, может быть урезана на 50%. Соответствующее предложение выдвинули демократ Майк Куигли и республиканец Дарин Лахуд. Они также предложили лишать высших должностных лиц доступа к секретным данным и обязать их выплачивать крупные штрафы в размере до $500 тыс. за каждый пункт обвинения. Авторы законопроекта предполагают, что такая серьезная мера наказания поможет сократить число подобных инцидентов в будущем.

В январе стало известно, что в здании связанного с президентом США Джо Байденом вашингтонского аналитического центра, открытого при поддержке Пенсильванского университета, нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден был вице-президентом США. По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год - до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне.

Схожая ситуация с обнаружением официальных документов у бывшего президента США Дональда Трампа стала поводом для проведения 8 августа 2022 года обысков в его поместье в Мар-а-Лаго. Трамп утверждал, что никакого нарушения с его стороны быть не могло, поскольку он как президент обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Исключением могли бы стать материалы, относящиеся к ядерной сфере: здесь полномочия президента по рассекречиванию ограничены. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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