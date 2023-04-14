В Еврокомиссии анонсировали 11-й пакет санкций против России

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что ЕС введет одиннадцатый пакет санкций против России и попытается пресечь попытки Москвы обойти санкции. Об этом она рассказала в интервью CNBC.

«Европа развернула девять пакетов санкций. У нас будет еще один. По нашим оценкам, санкции работают и мы будем делать больше, но нам нужно следить за их полной реализацией», — подчеркнула МакГиннесс.

Он отметила, что из-за санкций Россия лишилась доступа к финансовым инструментам и «технологиям для переосмысления своей военной машины».

«Мы должны убедиться, что они не найдут способов обойти наши санкции, и я неоднократно говорила, что чем глубже наши санкции, тем более они действенны», — сказала еврокомиссар.

По ее словам, в итоге России придется дольше искать обходные пути — «через другие страны и другие банковские счета». МакГиннесс подчеркнула, что не стоит недооценивать усилия, которые Россия предпримет «со своими друзьями по всему миру», чтобы обойти европейские ограничения.

Минфин США ранее опубликовал список стран, помогающих России обходить санкции, среди них Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. МакГиннесс заявила, что физические и юридические лица из этих стран, не соблюдающие ограничения ЕС, также попадут под санкции.

В конце февраля 2023 года ЕС принял десятый пакет санкций против России.

Он включает запрет импорта российского синтетического каучука и битума, запрет транзита товаров двойного назначения через РФ и санкции против банка «Тинькофф», Альфа-банка и Росбанка.