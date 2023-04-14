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В Еврокомиссии анонсировали 11-й пакет санкций против России

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Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что ЕС введет одиннадцатый пакет санкций против России и попытается пресечь попытки Москвы обойти санкции. Об этом она рассказала в интервью CNBC.

«Европа развернула девять пакетов санкций. У нас будет еще один. По нашим оценкам, санкции работают и мы будем делать больше, но нам нужно следить за их полной реализацией», — подчеркнула МакГиннесс.

Он отметила, что из-за санкций Россия лишилась доступа к финансовым инструментам и «технологиям для переосмысления своей военной машины».

«Мы должны убедиться, что они не найдут способов обойти наши санкции, и я неоднократно говорила, что чем глубже наши санкции, тем более они действенны», — сказала еврокомиссар.

По ее словам, в итоге России придется дольше искать обходные пути — «через другие страны и другие банковские счета». МакГиннесс подчеркнула, что не стоит недооценивать усилия, которые Россия предпримет «со своими друзьями по всему миру», чтобы обойти европейские ограничения.

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Минфин США ранее опубликовал список стран, помогающих России обходить санкции, среди них Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. МакГиннесс заявила, что физические и юридические лица из этих стран, не соблюдающие ограничения ЕС, также попадут под санкции.

В конце февраля 2023 года ЕС принял десятый пакет санкций против России.

Он включает запрет импорта российского синтетического каучука и битума, запрет транзита товаров двойного назначения через РФ и санкции против банка «Тинькофф», Альфа-банка и Росбанка.

Также ЕС запретил гражданам РФ руководить организациями, которые являются операторами критической инфраструктуры блока.

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